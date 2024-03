Parc du Château d’Urtubie et son Jardin des Simples Jardin du château d’Urtubie Urrugne, samedi 1 juin 2024.

Parc du Château d’Urtubie et son Jardin des Simples Le parc du château d’Urtubie vous accueille pour une promenade à travers ses allées de rosiers et d’hortensias et ses 12 carrés de plantes médicinales de son Jardin des Simples. L’Orangerie, la chape… 1 et 2 juin Jardin du château d’Urtubie 7,00€, gratuit pour les -16 ans.

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:15:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le parc du château d’Urtubie vous accueille pour une promenade à travers ses allées de rosiers et d’hortensias et ses 12 carrés de plantes médicinales de son Jardin des Simples. L’Orangerie, la chapelle et la visite du château sont également au programme de la visite.

Nouveau : possibilité de faire la visite du parc à l’aide d’un audioguide sur votre smartphone ! Également disponible pour les familles, un jeu de piste sur smartphone pour découvrir le parc de manière ludique et pédagogique.

Jardin du château d’Urtubie 1 rue Bernard-de-Coral, 64122 Urrugne, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 54 31 15 http://www.chateaudurtubie.net En 1745, Pierre de Lalande et son épouse Ursule d’Alzaté d’Urtubie réalisent des travaux pour donner au château une nouvelle apparence. Au XIXe siècle, leurs descendants créent le parc paysager et lui donnent sa physionomie actuelle.

Superficie : 6 ha (parc et bois).

© odile de coral