RETRAITE DES GUIDES A CHEVAL PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon, 13 juillet 2024, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

Défilé de la Compagnie des Guides à Cheval, des groupes folkloriques locaux et des véhicules de la caserne des pompiers de Luchon..

2024-07-13 fin : 2024-07-13 22:00:00. .

PARC DU CASINO

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



Parade of the Compagnie des Guides à Cheval, local folk groups and vehicles from the Luchon fire department.

Desfile de la Compagnie des Guides à Cheval, grupos folclóricos locales y vehículos del cuerpo de bomberos de Luchon.

Parade der « Compagnie des Guides à Cheval », der örtlichen Folkloregruppen und der Fahrzeuge der Feuerwehr von Luchon.

