BAL DES POMPIERS PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon, 13 juillet 2024, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

Le traditionnel bal des pompiers prélude à notre fête nationale, sera placé sous le signe des rires de la joie et des bons moments partagés. Les pompiers seront bien évidement là afin de mettre le feu au dancefloor;.

2024-07-13 fin : 2024-07-13 02:00:00. .

PARC DU CASINO

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



The traditional firemen’s ball, a prelude to our national holiday, will be all about laughter, joy and good times. The firefighters will of course be on hand to set the dancefloor alight;

El tradicional baile de los bomberos, preludio de nuestras vacaciones bancarias, será todo risas, alegría y buenos momentos compartidos. Por supuesto, los bomberos se encargarán de animar la pista de baile;

Der traditionelle Feuerwehrball, der den Auftakt zu unserem Nationalfeiertag bildet, steht unter dem Zeichen von Lachen, Freude und gemeinsamen Momenten. Die Feuerwehr wird natürlich auch dabei sein, um den Dancefloor zum Kochen zu bringen;

Mise à jour le 2023-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE