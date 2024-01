PIERRE DE MAERE – NUIT INCOLORE PARC DES OISEAUX Villars Les Dombes, samedi 14 septembre 2024.

PIERRE DE MAERE – NUIT INCOLORE1 soirée, 2 concerts !Pierre de Maere, la nouvelle révélation venue de Belgique, poursuit son ascension. Les hostilités sont lancées en 2022 avec la sortie de son premier EP “Regrets”. Porté par une couverture médiatique et populaire fulgurante, le succès de son single d’or « Un jour je marierai un ange », des scènes remarquées en France et en Belgique, Pierre de Maere ne cesse de nous surprendre et de relever les défis.C’est lors d’une de ses interminables insomnies que le jeune suisse Théo Marclay trouve son nom de scène : Nuit Incolore. Désormais, il passera le reste de ses nuits blanches entre les murs froids de sa chambre d’étudiant à composer des chansons, semblables à des poèmes mélancoliques, grâce à ses talents d’auteur-compositeur-interprète. Fort de 10 années d’apprentissage en conservatoire, Nuit Incolore met en scène, du bout de ses doigts, les doutes et les peines qui l’habitent grâce aux notes de son piano qui lui permettent d’attirer la lumière dans les coins les plus sombres de sa personne, comme s’il était le héro de son propre manga.

Tarif : 50.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-09-14 à 19:30

Réservez votre billet ici

PARC DES OISEAUX RD 1083 01330 Villars Les Dombes 01