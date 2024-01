CHIMENE BADI PARC DES OISEAUX Villars Les Dombes, jeudi 12 septembre 2024.

Cela fait 60 ans que son idole est partie, 60 ans qu’elle s’en est allée la Môme Piaf qu’elle écoutait tant lorsqu’elle était petite. Cette voix puissante, ces textes passionnés, ces mélodies légendaires lui ont donné envie de se lancer dans la grande aventure de la musique alors qu’elle était encore une enfant. Chimène Badi connait tout de Piaf, lui voue une admiration sincère et lui doit sans doute sa vocation.Durant toute sa vie, Édith Piaf a, par son art et son tempérament, impressionné le monde entier. « La vie en rose », « Non je ne regrette rien », « Hymne à l’amour »… Des refrains désormais mythiques qui ont changé le cours de la chanson française. Édith Piaf, c’était une voix, une gestuelle épurée unique, une rigueur, un caractère. Une histoire et un passé qui trouvent des origines communes avec le parcours de Chimène. Comme pour Piaf, la vie n’a pas toujours été simple pour Chimène, elle a avancé dans le métier de la musique, et s’est fait son propre chemin. Déjà 20 ans de carrière à succès, 3,5 millions d’albums vendus. « J’ai l’expérience, une plus grande confiance en moi, autant de force qui me donne envie de rendre enfin en hommage à celle qui m’a guidé m’a beaucoup appris. Chanter Piaf, c’est relevé un immense défi. C’est s’immerger dans ces textes, comprendre le bonheur et l’euphorie, mais aussi la souffrance et la peine. »

Tarif : 50.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-09-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

PARC DES OISEAUX RD 1083 01330 Villars Les Dombes 01