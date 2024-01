Bordeaux Geek Festival Parc des Expositions Bordeaux, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T19:00:00+02:00

Le festival pop culture

Pour initier à la pop culture dans sa globalité, thématique très vaste qui regroupe beaucoup d’univers différents, et pour guider le festivalier, un Geekfest s’organise autour de labels. Cela permet une structuration, très organique, pour adapter nos productions aux spécificités et aux enjeux des territoires accueillant nos événements. Les labels existent pour harmoniser, sans cesse, notre programmation dédiée aux communautés de festivaliers.

Au programme 2024

Lieu d’échange et de partage, toute la culture geek est représentée lors de BGF à travers de nombreuses animations :

Des conférences

Du cosplay

Des jeux vidéo

Un espace tech et innovation (pour initier au monde de l’informatique)

De multiples activités

Un espace comics / BD

Des concerts

Des expositions

Et bien d’autres choses !

Les invités du Bordeaux Geek Festival

Ils sont très nombreux à faire partie de l’aventure et ont tous une histoire à vous raconter ! Fans de pop culture et geek comme vous, nos invités seront sur l’événement pour proposer des animations, des conférences et des rencontres tout le week-end !

La liste des invités est disponible sur le site de l’événement.

Infos pratiques

Dates : 18 et 19 mai 2024

Horaires : vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

Lieu : parc des Expositions de Bordeaux

Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

