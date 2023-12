American Days Parc des Combes Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Début : 2024-07-18

fin : 2024-07-21 . Ambiance western au Parc des Combes !

Tous les jours, attaque du train par les indiens toutes les 1/2 heures.

Spectacles en après-midi et animation pour les enfants.

Nocturne le 20 juillet jusqu’à minuit. .

Parc des Combes Rue des Pyrénées

Le Creusot 71200

