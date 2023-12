Fête de l’Été Parc de Pontanné Guipavas, 6 juillet 2024, Guipavas.

Guipavas Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 15:00:00

fin : 2024-07-06 00:00:00

.

Voilà l’été et voilà le soleil ! Alors, rendez-vous au parc de Pontanné à Guipavas de 15h à minuit pour profiter de cette fête familiale et festive qui sonne le début de la période estivale. Organisée en partenariat avec la vie associative

et Brest métropole, l’après-midi accueille un forum climat-déclic et est parsemé d’animations (espace enfant : structures

gonflables, promenades en calèche, etc.).

Celles-ci laissent place, au fil de la soirée, à la musique avec un plateau « back to 80’s ». Avant, bien sûr, le grand feu

d’artifice programmé dès la nuit venue !

De 15h à minuit

Restauration possible sur place

.

Parc de Pontanné Rue Commandant Challe

Guipavas 29490 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole