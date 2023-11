Festival This is Tonkin Parc de l’Europe Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Festival This is Tonkin Parc de l’Europe Villeurbanne, 18 mai 2024, Villeurbanne. Festival This is Tonkin Samedi 18 mai 2024, 07h30 Parc de l’Europe La médiathèque du Tonkin est heureuse de participer au festival This is Tonkin. Ce festival souhaite créer une synergie entre le sport, la culture et la démarche participative habitantes en proposant gratuitement diverses activités culturelles empreintes de sport. Programmation avec des intermèdes de lecture présentés par la médiathèque du Tonkin Parc de l’Europe Parc de l’Europe, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/festival-this-is-tonkin/ »}] [{« link »: « https://ville-data.com/que-faire/agenda/Festival-This-is-Tonkin/Villeurbanne/69-176087-69266 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

