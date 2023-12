Spectacle son et lumière et pyrotechnique pour le 80ème anniversaire du débarquement Parc de l’Edit Courseulles-sur-Mer, 8 juin 2024 23:00, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

Spectacle son, lumière et pyrotechnique pour le 80e anniversaire du Débarquement. en hommage aux soldats débarqués sur le sol de Normandie et plus particulièrement à Courseulles-sur-Mer, les élus ont le souhait de préserver le devoir de mémoire et la symbolique de la paix vis-à-vis de la jeunesse et de l’ensemble de la population..

Samedi 2024-06-08 23:00:00 fin : 2024-06-09 01:00:00. .

Parc de l’Edit Rue de l’Edit

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



Sound, light and pyrotechnic show for the 80th anniversary of D-Day. In tribute to the soldiers who landed on Normandy soil, and more specifically at Courseulles-sur-Mer, the elected representatives are keen to preserve the duty of remembrance and the symbolism of peace for young people and the population as a whole.

Espectáculo sonoro, luminoso y pirotécnico con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía. Como homenaje a los soldados que desembarcaron en suelo normando, y más concretamente en Courseulles-sur-Mer, los representantes elegidos desean preservar el deber de memoria y el simbolismo de la paz para los jóvenes y el conjunto de la población.

Ton-, Licht- und Pyrotechnikspektakel zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten. Zu Ehren der Soldaten, die auf dem Boden der Normandie und insbesondere in Courseulles-sur-Mer gelandet sind, möchten die Abgeordneten die Pflicht zur Erinnerung und die Symbolik des Friedens gegenüber der Jugend und der gesamten Bevölkerung bewahren.

Mise à jour le 2023-12-06 par Calvados Attractivité