Spectacle de danse verticale ANCRAGE & atelier de danse Cie Ade Samedi 8 juillet, 15h00 Parc de la Poudrerie Spectacle libre et gratuit. Ateliers de danse : deux groupes de 8 personnes pourront être formés en parallèle (dans la limite des places disponibles sur place – inscription directement sur place le jour de l’évènement)

Avec le soutien du Département Seine-Saint-Denis et de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture Eté Culturel 2023, la compagnie de danse verticale ADE investit le Parc Forestier de la Poudrerie entre le 26 juin et le 7 juillet 2023 pour y finaliser sa nouvelle création ANCRAGE. La danse verticale emprunte les techniques d’accroche de l’escalade pour permettre aux danseurs de prendre de la hauteur et venir danser à même la façade de la Presse. Retrouvez une représentation du spectacle ANCRAGE le samedi 8 juillet à 15h30, suivie d’ateliers de danse en connexion à la nature du parc à 17h (gratuits et ouverts à tous. Ateliers dans la limite des places disponibles, inscription sur place, 8 personnes maximum par groupe x2 groupes)

Parc de la Poudrerie 93270 Sevran Sevran 93270 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

© Compagnie ADE ANCRAGE 23