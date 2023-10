Fête des plants et des plantes Parc de la Maison Marret Beaulieu-sur-loire Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-loire Fête des plants et des plantes Parc de la Maison Marret Beaulieu-sur-loire, 9 mai 2024, Beaulieu-sur-loire. Fête des plants et des plantes Jeudi 9 mai 2024, 10h00 Parc de la Maison Marret La fête des plants et des plantes se tiendra pour sa seconde édition au parc et à la Maison Marret de 10 h à 18 h.

Troc de plants et de plantes, présentation de pépiniéristes, de professionnels de l’horticulture, d’associations, de producteurs locaux ; animations historiques, botaniques, ludiques et familiales; démonstration de lessive à la cendre, chantournage sur bois, yoga, point d’information touristique, restauration sur place. 10 h 30 : présentation du parc des 5 sens – Marc Knaepen ;

10 h 30 : composition d’art floral – Jacqueline Jouret ;

11 h 30 : La vie sexuelle des arbres – Maison du Loire du Cher ;

15 h 30 spectacle « les carottes sont crues », mêlant le théâtre, le conte et les marionnettes sur l’origine des plantes cultivées – compagnie Allo Maman Bobo (PACT 2023). Toute la journée Parc de la Maison Marret Place du 11 novembre, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-09T10:00:00+02:00 – 2024-05-09T18:00:00+02:00

2024-05-09T10:00:00+02:00 – 2024-05-09T18:00:00+02:00 FMACEN045V507VTY MTBL I Rémy Détails Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-loire Autres Lieu Parc de la Maison Marret Adresse Place du 11 novembre, Beaulieu-sur-loire Ville Beaulieu-sur-loire Lieu Ville Parc de la Maison Marret Beaulieu-sur-loire latitude longitude 47.544253;2.817412

Parc de la Maison Marret Beaulieu-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-sur-loire/