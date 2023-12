Fête des animaux sauvages Parc de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Catégories d’Évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15 . Ce jour est LA fête du Parc de Boutissaint, avec son marché de producteurs, ses diverses animations autour des animaux sauvages de la faune européenne, sa restauration et son traditionnel recensement des animaux ! .

Parc de Boutissaint

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

