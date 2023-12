Les Jeudis du Parc Hartmann Parc André Hartmann Munster, 4 juillet 2024, Munster.

Munster Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04

fin : 2024-08-29

Chaque année, une programmation estivale orchestrée par la ville avec des animations : spectacles, concerts, soirées dansantes, cinéma plein air… Tous les jeudis en fin d’après midi jusqu’à 23h maximum, ces animations seront accompagnées d’une buvette et d’un point de restauration tenus par des associations.

Programmation :

> 6 juillet : le festival » Do Un Dert, l’art en lien » vous permettra de voyager et de découvrir les arts et cultures du monde, de 16h30 à 22h30

> 20 juillet : concert par le groupe de musique » Sèche Linge » et buvette et restauration par l’association Princesse Vosgienne, de 19h à 23h

> 27 juillet : l’orchestre » l’Echo du Rebberg » donnera un concert de 18h à 22h

> 3 août : concert de l’association La Grégoria » Frankentaler Balkan Project » de 19h à 00h

> 10 août : L’Harmonie de la petite Vallée donnera un concert de 19h30 à 22h

> 17 août : l’association des Jeunes Sapeurs pompiers proposera restauration et buvette, ainsi qu’une animation musicale par un DJ thème années 80 (19h à 00h)

> 24 août : la société Munstérienne de Tir animera une buvette et un stand de restauration. Puis concert de Rock donné par le groupe Wise, de 20h à 23h

> 31 août : animation musicales par le groupe » Irish Stream » et » Au grés des vents » de 18h30 à 22h, proposé par l’association Carnet de Bal

Parc André Hartmann

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



