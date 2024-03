PARAY TRIBUTE FESTIVAL HIPPODROME DE PARAY LE MONIAL Paray Le Monial, samedi 29 juin 2024.

Après le succès de la première édition, le PARAY TRIBUTE FESTIVAL revient cette année avec deux concerts exceptionnels !Retrouvez THE POLICE (hommage à Police) et COLDPLAYED (hommage à Coldplay) pour une soirée musicale inoubliable ! Deux groupes exceptionnels rendent hommage à deux monuments de la Pop et du Rock pour une soirée unique en soutien à deux associations, La lumière pour Baptiste et Association Petite Charlie .Une soirée, deux concerts pour un show inoubliable !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-06-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

HIPPODROME DE PARAY LE MONIAL LA VARENNE 71600 Paray Le Monial 71