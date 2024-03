« PAR MES CHEMINS DE TRAVERSE » EXPOSITION DE FRANÇOISE CLAVANDIER – Tour de Bodon Office de Tourisme Le Malzieu-Ville, samedi 6 avril 2024.

« PAR MES CHEMINS DE TRAVERSE » EXPOSITION DE FRANÇOISE CLAVANDIER – Tour de Bodon Office de Tourisme Le Malzieu-Ville Lozère

Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir les œuvres de Françoise Clavandier réalisés aux pastels et inspirés des paysages de l’Aubrac et de la Margeride.

Très proche de la nature, la diversité et la beauté des paysages de Lozère, sur…

Très proche de la nature, la diversité et la beauté des paysages de Lozère, surtout les grands espaces de l’Aubrac à la lumière si particulière, la Margeride et les plateaux vers mon lieu d’habitation, sont ma principale source d’inspiration. Cet environnement que je croque au gré de mes promenades me fascine, et je garde en mémoire un détail bien précis pour chaque tableau. Ensuite mon imagination me permet de les réinventer et de les harmoniser avec une touche très personnelle pour qu’ils ne soient pas la reproduction d’un lieu réel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-05-23 19:00:00

– Tour de Bodon Office de Tourisme Salle du Chemin de ronde

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie francoise.clavandier@wanadoo.fr

