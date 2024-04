Par le bout du nez musée Réattu Arles, mardi 23 avril 2024.

Par le bout du nez Le musée Réattu vous propose un voyage olfactif avec Christèle Jacquemin, parfumeuse. 23 et 25 avril musée Réattu Durée : 2h environ. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent. 4€ par enfant,10€ par adulte.Sur réservation avant le vendredi 19 avril au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Début : 2024-04-23T14:30:00+02:00 – 2024-04-23T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T14:30:00+02:00 – 2024-04-25T16:30:00+02:00

« Par le bout du nez »

Une visite et un atelier olfactif

En famille, explorons les oeuvres autrement et embarquons pour un voyage olfactif…

Christèle Jacquemin, parfumeuse, nous invite à découvrir son métier et à observer les oeuvres avec notre vue, mais aussi avec notre odorat ! Les formes, les couleurs et les matières évoquent en nous des parfums, que chaque famille pourra se concocter en atelier de manière personnalisée.

Les papilles ne seront pas oubliées grâce au goûter partagé en fin de séance !

Mardi 23 avril à 14h30 et jeudi 25 avril à 14h30, par Christèle Jacquemin, parfumeuse.

Durée : 2h environ. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent. 4€ par enfant,10€ par adulte.

Sur réservation avant le vendredi 19 avril au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

