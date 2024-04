Pâques aux Jardins Panoramiques de Limeuil place des fossés Limeuil, dimanche 7 avril 2024.

Pâques aux Jardins Panoramiques de Limeuil place des fossés Limeuil Dordogne

Tous les jours: résous le jeu de piste et trouve le trésor! En parcourant les jardins thématiques, réponds aux questions, perce les secrets de la nature et aide le lapin de Pâques à retrouver la plante remède.

Les mercredis de 14h à 17h: fabrique ton oeuf magique!

Tous les jours: résous le jeu de piste et trouve le trésor! En parcourant les jardins thématiques, réponds aux questions, perce les secrets de la nature et aide le lapin de Pâques à retrouver la plante remède. (nouvelle enquête spéciale Pâques).

Les mercredis de 14h à 17h: fabrique ton oeuf magique! décore à la peinture naturelle du papier et réalise ton oeuf en terre et argile avec des graines. Emballe ton oeuf magique dans ton beau papier pour repartir avec et le regarder éclore et donner naissance à une jolie fleur!

Fermés les samedis mais ouverts exceptionnellement le samedi 4 mai. 6.5 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

place des fossés Jardins de Limeuil

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Pâques aux Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère