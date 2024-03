PÂQUES AUX BASSINS D’ALPHÉA Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines, lundi 1 avril 2024.

PÂQUES AUX BASSINS D’ALPHÉA Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

PÂQUES AUX BASSINS D’ALPHÉA

Bonne nouvelle ! Nous sommes ouverts le lundi 1er avril, et non ce n’est pas une blague

L’équipe des Bassins d’Alphéa te réserve une grande chasse aux œufs de 15h à

Déchiffre le rébus et trouve les lettres correspondantes, elles seront cachées un peu partout dans ton centre aquatique, alors observes-bien

Si tu trouves toutes les lettres et que tu les ramènes à l’accueil, tu seras récompensé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 15:00:00

fin : 2024-04-01 17:00:00

Le Moulin des Landes Alphéa Les Bassins Piscine

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

