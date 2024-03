PÂQUES À FONTFROIDE CHASSE AUX OEUFS Narbonne, lundi 1 avril 2024.

PÂQUES À FONTFROIDE CHASSE AUX OEUFS Narbonne Aude

Dès 10h, Fontfroide organisera sa deuxième chasse aux œufs, une quête sous forme de jeu d’énigmes qui mènera les enfants dans les coins les plus secrets de l’abbaye et ses jardins.

En fin de matinée, les enfants seront conviés à se retrouver dans la grande Cour Louis XIV pour un final gourmand et chocolaté.

Alors rendez-vous à Fontfroide pour la chasse aux œufs de Pâques !

10 10 EUR.

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01

Narbonne 11100 Aude Occitanie

