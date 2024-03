Paqu’en ciel ! Préaux, lundi 1 avril 2024.

Paqu’en ciel ! Préaux Seine-Maritime

Et si cette année pour Pâques vous tentiez l’aventure ?

La chasse aux œufs dans le jardin, c’est super,

mais en forêt après un parcours accrobranche avec sa famille ?

On est d’accord que c’est génial non ?

Alors cet évènement va vous intéresser !

Arbr’en ciel organise une chasse aux œufs exclusivement pour les enfants.

Pour l’occasion, nos équipes auront minutieusement (ou pas) cacher des œufs de Pâques un peu partout en forêt.

Au sol, bien évidemment, mais également un peu sur nos plateformes accessibles du sol.

RIEN ne sera caché dans les airs rassurez-vous !

️ Quand ?

Le Lundi 1er avril 2024.

Où ?

Rouen/Préaux :

680 Impasse de la Folletière, 76160 Préaux

Comment y participer ?

La chasse aux œufs est disponible si un enfant vient faire un parcours accrobranche ce même jour.

Comment ça s’organise ?

Tous les œufs seront cachés avant l’ouverture du Parc

Préaux 13h00

Les enfants ayant terminés leur parcours pourront aller chercher leurs œufs.

⚠️ Que faut-il comprendre ?

Si votre enfant vient procéder à sa chasse à 14h, il aura plus de chances de croiser un œuf que si votre enfant vient à 16h30…

Bénéficier d’une remise le Jour J !

2€ de remise sur chaque entrée si vous découvrez le code secret caché dans notre prochain e-mail (abonnés newsletter) ou bien caché dans nos stories Instagram et Facebook entre le 25 et le 31 mars.

Restez connectés

Et si cette année pour Pâques vous tentiez l’aventure ?

La chasse aux œufs dans le jardin, c’est super,

mais en forêt après un parcours accrobranche avec sa famille ?

On est d’accord que c’est génial non ?

Alors cet évènement va vous intéresser !

Arbr’en ciel organise une chasse aux œufs exclusivement pour les enfants.

Pour l’occasion, nos équipes auront minutieusement (ou pas) cacher des œufs de Pâques un peu partout en forêt.

Au sol, bien évidemment, mais également un peu sur nos plateformes accessibles du sol.

RIEN ne sera caché dans les airs rassurez-vous !

️ Quand ?

Le Lundi 1er avril 2024.

Où ?

Rouen/Préaux :

680 Impasse de la Folletière, 76160 Préaux

Comment y participer ?

La chasse aux œufs est disponible si un enfant vient faire un parcours accrobranche ce même jour.

Comment ça s’organise ?

Tous les œufs seront cachés avant l’ouverture du Parc

Préaux 13h00

Les enfants ayant terminés leur parcours pourront aller chercher leurs œufs.

⚠️ Que faut-il comprendre ?

Si votre enfant vient procéder à sa chasse à 14h, il aura plus de chances de croiser un œuf que si votre enfant vient à 16h30…

Bénéficier d’une remise le Jour J !

2€ de remise sur chaque entrée si vous découvrez le code secret caché dans notre prochain e-mail (abonnés newsletter) ou bien caché dans nos stories Instagram et Facebook entre le 25 et le 31 mars.

Restez connectés .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 13:00:00

fin : 2024-04-01 17:00:00

680 Impasse de la Folletière

Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie

L’événement Paqu’en ciel ! Préaux a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin