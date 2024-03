PANIER-PIANO CENTRE CULTUREL MARX DORMOY Le Grand Quevilly, mardi 16 avril 2024.

Panier-Piano Leçon musi-comique arroséeSpectacle d’humour musicalDe & avec Léonor StirmanGolda Schmendrick, pianiste de renommée internationale, est une amante délaissée qui noie son chagrin comme elle peut. Elle tient une conférence sur le piano : grâce à la méthode révolutionnaire que lui a transmise son maître Ivan Gorevitch à Saint Pétersbourg, « apprendre le piano, c’est facile ! », chacun, « quelles que soient ses capacités, la taille, la forme ou même le nombre de ses doigts », peut briller en jouant les grands classiques. Mais ce n’est pas sans risque : la musique est un sport de haut niveau : c’est pourquoi on commence toujours par s’échauffer et s’hydrater ! Et en matière de boisson, Golda n’y va pas de main morte…De Chopin à Dalida, de l’amour à la vodka, Léonor Stirman embarque le public complice avec humour et virtuosité dans cette conférence « toute particulière sur le piano », qui laisse place petit à petit à un délire musical joué et chanté !Une courte résidence d’artiste, menée par l’interprète avec des élèves instrumentistes et les ateliers chant de l’EmAG, est parallèlement réalisée autour d’une double thématique : « être en scène » / chant traditionnel d’Europe de l’est, et notamment ukrainien. Une petite restitution sera présentée en première partie du spectacle.

Tarif : 10.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:30

CENTRE CULTUREL MARX DORMOY PLACE GABRIEL PERI 76120 Le Grand Quevilly 76