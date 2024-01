3 JOURS CYCLISTES – 2024 PALAIS DES SPORTS – GRENOBLE Grenoble, vendredi 25 octobre 2024.

3 JOURS CYCLISTES – 2024 PALAIS DES SPORTS – GRENOBLE « 3 JOURS CYCLISTES INTERNATIONAUX – 46ème édition » – COMPETITIONS/RESTAURANT-BUFFETS/SPECTACLES – Compétition avec nos meilleurs Elites et Sprinters (femmes et hommes) français et étrangers.3 soirées de fête au rythme des courses cyclistes et des animations.Restaurant au centre de la piste / buffets à volonté.

Tarif : 7.00 – 97.00 euros.

Début : 2024-10-25 à 19:00

PALAIS DES SPORTS – GRENOBLE 14 boulevard Clemenceau 38000 Grenoble 38