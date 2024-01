SOUVENIRS, LE VOL DE BELLA ET CHAGALL PALAIS DES RENCONTRES Chateau Thierry, samedi 25 mai 2024.

Souvenirs est un spectacle visuel et poétique, suggéré par des tableaux de Marc Chagall.Un homme cherche éternellement à repeindre sa femme Bella dans « La Promenade », mais il ne peut pas, elle n’est plus là…Sur scène un vieil homme. Il tient dans ses mains quelques feuilles sur lesquelles un personnage féminin est dessiné. Dans ses rêves, Chagall tente de retrouver l’amour perdu du tableau. Il cherche à repeindre sa femme, sa muse, Bella. Mais il ne peut pas. Surgissant du néant, elle n’est plus là.Le vieux Chagall, le peintre de l’amour comme des formes qui volent, nous accompagne dans un rêve amusé, un voyage à travers ses souvenirs, mêlés de rêves et de réalité.Spectacle visuel, structuré en plusieurs tableaux et inspiré des peintures des “amants en vol” de Chagall, conçu pour effleurer la poésie de l’amour et l’importance du rêve.Un spectacle féerique, empli de poésie et d’imagination propice à nous immerger dans le monde merveilleux de Chagall.

Tarif : 15.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

PALAIS DES RENCONTRES 2 AVENUE LAUCONNOIS 02400 Chateau Thierry 02