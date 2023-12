I MUVRINI PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes, 7 avril 2024, Cannes.

I MUVRINIPIÙ FORTI TOURSi Jean-François Bernardini, son frère Alain et leurs complices perpétuent les traditions des chants et la langue corses a travers le monde, ils sont des troubadours poètes dont les chansons ont une portée universelle. Forts de cette identité corse qu’ils n’ont jamais arborée comme une armure, ils ont forgé à travers plus d’une trentaine d’albums une discographie d’une richesse inouïe, véritable passerelle entre la culture corse et le reste du monde qu’éclairent 8 Disques d’or et 2 Victoires de la Musique.Più Forti est une nouvelle pierre à l’édifice : un album chaleureux aux textes pleins d’humanité, nourris des péripéties récentes et des maux et beautés du monde. Des sonorités éclectiques, ou la polyphonie côtoie la pop-rock, le folk, l’électro ou des timbres de world-music, composent une émouvante rhapsodie. Une nouvelle partition aux mélodies accrocheuses ou l’on retrouve les thèmes chers aux artistes, inconditionnels de la non-violence et partisans de la prise de conscience individuelle.Et un concert d’I Muvrini c’est bien plus qu’un concert ! C’est un moment de partage d’une puissance émotionnelle rare : leur univers vocal devient organique, presque tellurique quand il prend une dimension spirituelle héritée de la polyphonie corse.On ressent alors comme une véritable mise en résonnance avec les chansons qu’ils nous distillent et qui convoquent le meilleur des émotions enfouies en nous.With a rich but never exclusive Corsican identity, I Muvrini offers up an aura of international reach to the Corsican traditions of singing and language through a discography of more than thirty albums, serving as bridges between Corsican culture and the rest of the world. These troubadour poets are back on tour for the release of Piu Forti, a warm album of texts bursting with humanity, nourished by recent events and the evils and beauties of the world.Le ProgrèsI Muvrini renoue avec la scène. Più forti Tour est plus qu’un concert !RTBFI Muvrini reconnecte le public à la solidarité et l’empathie.

Tarif : 16.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 19:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY ESPLANADE GEORGES POMPIDOU 06400 Cannes