RACHMANINOV PAR NELSON GOERNER

RACHMANINOV PAR NELSON GOERNER Samedi 6 avril 2024, 20h00 Palais des Festivals TARIF SPÉCIAL POUR NOS ABONNÉS // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H40 SANS ENTRACTE

PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES.

CE SPECTACLE EST PROGRAMMÉ AU THÉÂTRE DEBUSSY (PALAIS DES FESTIVALS).

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR NOS ABONNÉS*.

Né en 1969 à San Pedro, en Argentine, Nelson Goerner passe par le Conservatoire National de Musique de Buenos Aires où il obtient le Premier Prix du Concours Franz Liszt. Grâce à son talent exceptionnel, Martha Argerich lui fait décerner une bourse d’études qui lui permet d’intégrer le Conservatoire de Genève dans la classe Virtuosité de Maria Tipo. En septembre 1990, il remporte, à l’unanimité, le Premier Prix du Concours de Genève dans le Concerto n°3 de Rachmaninov avec l’Orchestre de la Suisse Romande. Il donne de nombreux concerts en Europe et sa tournée au Japon est un immense succès. Nelson Goerner est un invité régulier des festivals La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins à Toulouse, La Grange de Meslay, Menton, Montpellier, Nohant, Piano à Lyon, les Folles Journées de Nantes, Schleswig-Holstein, Variations Musicales de Tannay, Enescu Festival. Il donne des récitals dans le monde entier, avec les chefs et les orchestres les plus prestigieux (London Philharmonic, Orchestre National de France, Tokyo NHK, Los Angeles Philharmonic, Symphonie-Orchester de Berlin, etc.). Chambriste passionné, il se produit notamment avec Martha Argerich, Renaud Capuçon, Sol Gabetta, Gary Hoffmann, Victor Julien-Laferrière, Steven Isserlis, Vadim Repim, les Quatuor Takacs, Carmina et Ysaye. Ses disques sont salués par la critique. Ses récents enregistrements Chopin sur instrument ancien lui ont valu un Diapason d’Or.

Direction Benjamin Levy – Piano Nelson Goerner – Orchestre Les Étudiants-musiciens de L’IESM – Institut d’Études Supérieures de Musique D’Aix-en-Provence

PROGRAMME

BENJAMIN BRITTEN

Four Sea Interludes, op. 33a — extraits de l’opéra Peter Grimes (1944)

Les Quatre Interludes Marins de Benjamin Britten, extraits de son opéra Peter Grimes, dépeignent la beauté captivante, l’impétuosité et les caprices de la mer. Monument du répertoire britannique à l’orchestration subtile, ces pages sont emplies d’embruns océaniques.

SERGUEÏ RACHMANINOV

Concerto n°2 pour piano et orchestre en do mineur, op. 18 (1901)

Nelson Goerner, exceptionnel pianiste, semparera de l’emblématique Deuxième Concerto de Rachmaninov, une invitation à redécouvrir la passion et la virtuosité qui caractérisent l’œuvre du compositeur russe.

EDWARD ELGAR

Variations sur un thème original « Enigma », op. 36 (1899)

Passionné par les énigmes et les cryptogrammes, Elgar compose ses somptueuses Variations Enigma, une ouverture suivie de quatorze variations, inspirées d’un thème tenu secret, si célèbre selon le compositeur qu’il fut étonné que personne ne le reconnaisse ! Une intrigue à en faire pâlir Sherlock Holmes !

Palais des Festivals 1 boulevard de La Croisette Cannes 06400 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

© Marco Borggreve – Yannick Perrin