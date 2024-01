THAIS PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD Tours, vendredi 26 avril 2024.

HYMNE A LA JOIE Si le matin, devant le miroir, vous vous dîtes que la vie ne vous a pas gâtée. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre les pieds dans le plat. Si avec des amis comme les vôtres, vous n’avez pas besoin d’ennemis. Si votre vie sentimentale ressemble à un désert. Rassurez vous n’êtes pas seule ! La vie de Thaïs est bien pire que la votre et vous allez vite vous sentir tout de suite mieux. Thaïs boit, sort, a des parents qui ont oublié de grandir, de l’eczéma, de l’asthme tout en fumant un paquet par jour et se tape des réveils gueule de bois/pilule du lendemain de professionnel ! Mieux que le prozac, venez découvrir Hymne à la joie ! Une production : SC Production et Art & Show Auteur : Thais Vauquières Artistes : Thais Metteur en scène : Stéphane Casez

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:00

PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD 26 Boulevard heurteloup 37000 Tours 37