LAVILLIERS – Lavilliers – Métamorphose PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours, 25 mai 2024, Tours.

LAVILLIERS« METAMORPHOSE »Concert symphoniqueLavilliers et les grands orchestres se sont régulièrement fréquentés.On se souvient de son concert avec l’Orchestre Lamoureux au théâtre des Champs Elysées et de son hommage à Léo Ferré au théâtre du Chatelet.Il y a un an, il donnait un concert unique à la Maison de Radio France et l’expérience lui a donné envie de reprendre la route pour une dizaine de concerts exceptionnels avec orchestre symphonique, en métamorphosant son répertoire.__________Nouvel album « Métamorphose », 13 titres revisités avec un Orchestre Symphonique et un inédit.Sortie le 13 Novembre 2023

Tarif : 55.00 – 80.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37