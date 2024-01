LAURA LAUNE PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL Le Touquet Paris Plage, samedi 20 avril 2024.

Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.Durée : 1h30

Tarif : 34.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL PLACE DE L’HERMITAGE 62520 Le Touquet Paris Plage 62