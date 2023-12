MONET À VÉTHEUIL : LES SAISONS D’UNE VIE Palais des Beaux-Arts Lille, 18 avril 2024, Lille.

MONET À VÉTHEUIL : LES SAISONS D’UNE VIE 18 avril – 23 septembre 2024 Palais des Beaux-Arts Inclus au billet d’entrée (7€ tarif plein / 4€ tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T10:00:00+02:00 – 2024-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-23T14:00:00+02:00 – 2024-09-23T18:00:00+02:00

Le Palais des Beaux-Arts de Lille possède deux toiles de Claude Monet représentant le village de Vétheuil, issues toutes deux de la donation Masson datant des années 1970 : La Débâcle, peinte dans les premières semaines de 1880 et Vétheuil, le matin, réalisée vingt ans plus tard. Vétheuil occupe une place singulière dans la vie et l’œuvre de Monet. En rapprochant les œuvres du Palais des Beaux-Arts de Lille de quatre prêts prestigieux du musée d’Orsay sur le même sujet, cette exposition permettra d’évoquer à la fois le rythme des saisons et deux périodes stylistiques de l’artiste. Cet ensemble exceptionnel de 6 œuvres rassemblées pour la première fois à Lille montrera ainsi au public deux moments marquants de la vie de Claude Monet, l’un difficile et l’autre plus prospère.

L’exposition sera accompagnée par une expérience immersive au cœur de l’Atrium du musée qui offrira l’opportunité d’une respiration et prolongera l’expérience de visite par une méditation guidée permettant d’explorer, en pleine conscience, un paysage des collections du Palais des Beaux-Arts.

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

Claude Monet, Vétheuil soleil couchant, vers 1900 © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Adrien Didierjean