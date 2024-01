Courbatures – Temps fort Galapiat Cirque Espace de l’Étang bleu Paimpont Paimpont, 8 juin 2024, Paimpont.

Courbatures – Temps fort Galapiat Cirque Espace de l’Étang bleu Paimpont Paimpont Samedi 8 juin, 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-08 16:00

Fin : 2024-06-08 17:00

Concert Physique. Un spectacle qui fait mal là où ça fait du bien. Samedi 8 juin, 16h00 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-batM5y69Ik2ilFnNNA7BgFyEhRaJd85S7197HbMJcSigLw/viewform

COURBATURES — Muscle Pain Crew

Sortie de résidence. Concert Physique

Un spectacle qui fait mal là où ça fait du bien.

Avec joie et fureur, Courbatures célèbre la fin de nos vies flamboyantes d’acrobates et de musiciens en vogue. Chacun-e s’est cassé la gueule de façon toute personnelle. Chaque ego en a pris pour son grade. Dans notre petite cérémonie spectaculaire, chérissons ce que nous avons pu être, gardons bien en tête où ça nous a mené, et pour le temps qui nous reste, tâchons de mettre le feu.

Espace de l’Étang bleu Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine