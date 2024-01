PRÉVIENS LES AUTRES – Temps fort Galapiat Cirque Espace de l’Étang bleu Paimpont Paimpont, 7 juin 2024, Paimpont.

PRÉVIENS LES AUTRES – Temps fort Galapiat Cirque Espace de l’Étang bleu Paimpont Paimpont 7 – 9 juin

Début : 2024-06-07 09:00

Fin : 2024-06-09 23:30

Le spectacle que vous allez voir n’est pas celui qu’on avait prévu même si c’est quand même celui-là. Ou presque… 7 – 9 juin 1

TEMPS FORT GALAPIAT CIRQUE LES 7, 8 et 9 JUIN

PRÉVIENS LES AUTRES — Jonas Séradin & Ivan Aubrée

Solo accompagné

Un gardien de phare, revenu à terre après la mécanisation de son outil de travail, un phare, tombe sur une bande-dessinée qui raconte l’histoire des algues vertes en Côtes- d’Armor. Un artiste de cirque sous une yourte a envie de faire un spectacle qui changerait la face du monde, au moins un peu. Un gardien de phare qui a envie de faire du cirque pour mécaniser les algues vertes veut changer la face des Côtes-d’Armor. Ou l’inverse.

⭐️ Organisé par La Loggia

Nous avons l’immense plaisir de programmer les premières du spectacle Préviens les autres en partenariat avec le réseau Radar – Le Fourneau CNAREP en Bretagne.

Espace de l’Étang bleu Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine