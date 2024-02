PAGAYONS EN SÈVRE & MAINE Gorges, samedi 22 juin 2024.

PAGAYONS EN SÈVRE & MAINE Gorges Loire-Atlantique

Une randonnée en Canoë Kayak, accessible à tous dans le vignoble Nantais, ponctuée de haltes gustatives et musicales.

Samedi 22 juin Angreviers > Monnières / Dimanche 23 juin Monnières > Pont-Caffino Maisdon sur sèvre|

Le Pagayons en Sèvre et Maine est une manifestation nautique, touristique et culturelle. Embarquer à bord d’un canoë ou un kayak, seul ou à plusieurs, pour découvrir la Sèvre Nantaise et la Maine entre Gorges, Monnières et Pont-Caffino. .

Angreviers

Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23



L’événement PAGAYONS EN SÈVRE & MAINE Gorges a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire