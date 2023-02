Paëlla Le Theil Catégories d’Évènement: Allier

Le Theil

Paëlla, 1 avril 2023, Le Theil . Paëlla Salle Polyvalente du Theil Le Theil Allier

2023-04-01 – 2023-04-01 Le Theil

Allier EUR Soirée organisée par Saulcet Gym et animée par DJ Laurent Ribaud.

Un verre offert à toute personne qui viendra avec accessoires ou déguisement.

Réservation avant le 15 mars. +33 6 24 28 50 50 Le Theil

dernière mise à jour : 2023-02-24

