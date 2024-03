Ouverture de l’église de Jézeau JEZEAU Jézeau, lundi 22 avril 2024.

Cette église, classée Monument Historique et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO (au titre des chemins de Saint- Jacques-de-Compostelle en France), vous fera voyager à travers les siècles, grâce à son architecture romane, ses remarquables peintures murales du XVIe siècle et son retable Renaissance.

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du patrimoine du Pays d’art et d’histoire. EUR.

Début : 2024-04-22 15:30:00

fin : 2024-04-22 17:00:00

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

