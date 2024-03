Ouverture de l’atelier de Sébastien Bouisset JEMA 2024 Mont-Saint-Jean, vendredi 5 avril 2024.

Sébastien Bouisset, tourneur d’art sur bois autodidacte, ouvre son atelier aux Alleux lors des Journées Européennes des Métiers d’Art 2024. Une expérience conviviale et éducative à partager en famille, avec des enfants ou entre amis. Venez observer, sentir et toucher le bois !

Plongez dans l’univers artisanal de Sébastien Bouisset, tourneur d’art sur bois. Explorez son atelier lors des Journées Européennes des Métiers d’Art 2024. Une occasion unique de découvrir et d’acquérir des pièces uniques en bois, témoignant de son savoir-faire et de sa passion. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Lieu-dit Les Alleux

Mont-Saint-Jean 72140 Sarthe Pays de la Loire sbouisset@free.fr

