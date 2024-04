Ouverture de la saison 2024 du Pôle Culture Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan, dimanche 26 mai 2024.

Ouverture de la saison 2024 du Pôle Culture Ouverture de la saison Culturelle de la Communauté de Communes Adour-Madiran. Dimanche 26 mai, 15h00 Abbaye de Saint Sever de Rustan Concert – Entrée 8€ / 6€

A cette occasion, venez célébrer le « 50ème anniversaire des Amis de Saint Sever de Rustan ».

Manifestation organisée dans le cadre des « Escales de Printemps du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées »

15h : Accueil du Public et présentation de la saison Culturelle

De 15h à 17h30 : Entrée gratuite.

Animations et valorisation du patrimoine historique : conférence, exposition, témoignages… par les “Amis de St Sever de Rustan”

De 17h30 à 20h : Entrée 8€ / 6€

18h00 : concert avec le groupe LAÜSA.

19h30 : Clôture de la journée avec le verre de l’amitié offert par le Pôle Culture de la Communauté de Communes Adour Madiran.

Pour ce dernier dimanche du mois Mai, l’évènement promet d’être exceptionnel à plus d’un titre…

Fondée en 1974, l’Association “Les Amis de St Sever de Rustan” célèbre cette année son 50ème anniversaire et partagera avec le visiteur son Historique, depuis sa création à nos jours, au travers de la restauration de l’Abbaye Bénédictine et de l’évolution du village de St Sever de Rustan… 50 ans de souvenirs, de témoignages, partagés par les bénévoles de l’Association.

A cette occasion, dans le cadre des “Escales de Printemps du Département des Hautes-Pyrénées”, le groupe LAÜSA [lahuze] transportera le public, à travers un voyage musical qui puise son identité dans la tradition musicale gasconne et se permet quelques détours « à travers chants ».

Un évènement proposé par le Pôle Culture de la Communauté de Communes Adour-Madiran, qui clôturera la journée autour du verre de l’amitié offert au public.

Abbaye de Saint Sever de Rustan place d'Espagne 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie