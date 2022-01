Outside – Kirill Serebrennikov Besançon, 4 mai 2022, Besançon.

3 3 EUR C’est en parcourant un album Taschen que le metteur en scène et réalisateur Kirill Serebrennikov découvre l’oeuvre du poète et photographe chinois Ren Huang. On y voit une jeunesse décomplexée, exposant sa nudité avec espièglerie dans des décors urbains. Séduit par l’onirisme de son univers il décide de le rencontrer pour imaginer une prochaine collaboration. Mais Ren Huang se défenestre la veille de leur rencontre. Le rendez-vous manqué entre ces deux artistes est le point de départ de cet hommage, qui est aussi une ode à la création, à l’amour et à la liberté absolue. Ce qui n’est un vain mot ni pour le metteur en scène assigné à résidence (il ne pourra se rendre au Festival d’Avignon pour la création d’Outside) ni pour le photographe censuré et arrêté à de multiples reprises lors de ses séances de shooting. Un spectacle qui bouleverse par ses envolées poétiques et rend finalement possible cette rencontre entre deux artistes dissidents, entre deux oeuvres en intime résonnance. Spectacle programmé et accueilli en partenariat avec Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon

