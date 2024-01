Concert Gospel avec Nobody Knows Ousson-sur-Loire, samedi 15 juin 2024.

Concert Gospel avec Nobody Knows Ousson-sur-Loire Loiret

Début : Samedi 2024-06-15 20:30:00

Le 15 juin, un concert gospel avec les choristes de Nobody Knows, aura lieu à l’église Saint-Hilaire d’Ousson-sur-Loire à 20 h 30. Entrée gratuite.

Un concert Gospel avec les choristes de Nobody Knows aura lieu le samedi 15 juin à Ousson-sur-Loire dans l’église Saint-Hilaire. Au programme soul, gospel. Les choristes sont dirigés par Guylène Charmetant. Entrée libre.

2 Place de la Liberté

Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire



