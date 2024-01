A la découverte du bois du Caprice Ouistreham, vendredi 28 juin 2024.

A la découverte du bois du Caprice Ouistreham Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 14:30:00

fin : 2024-06-28 16:30:00

Avec ses 80 ha ombragés répartis sur les communes de Saint-Aubin d’Arquenay, Colleville-Montgomery et de Ouistreham, le bois du Caprice abrite une flore intéressante et une faune variée à moins d’un kilomètre de la plage.

Lieu de RV transmis à la réservation.

(2-3km/2h)-Niveau 1

Avec ses 80 ha ombragés répartis sur les communes de Saint-Aubin d’Arquenay, Colleville-Montgomery et de Ouistreham, le bois du Caprice abrite une flore intéressante et une faune variée à moins d’un kilomètre de la plage.

Lieu de RV transmis à la réservation.

(2-3km/2h)-Niveau 1

.

Stade du petit bonheur

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



L’événement A la découverte du bois du Caprice Ouistreham a été mis à jour le 2024-01-22 par Calvados Attractivité