Othe Armance Festival Aix-Villemaur-Pâlis, vendredi 5 juillet 2024.

Othe Armance Festival Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Vendredi 5 et samedi 6 juillet AIX EN OTHE Othe Armance Festival. Vivez deux journées inoubliables consacrées au meilleur des musiques actuelles. Un rendez-vous festif et joyeux à partager en famille ou entre amis ! Rassemblant plus de 10 000 festivaliers venus de toute la France, le Othe-Armance Festival est une manifestation culturelle majeure des départements de l’Aube et de l’Yonne. Le lancement de la 33ème édition a lieu dans le magnifique Parc des Fontaines. En plus des dix concerts, le weekend s’accompagne d’une scène ouverte, de jonglages de feu, d’un village des associations (avec de nombreux artisans et initiatives locales), de stands de restauration, d’une buvette locale 100% artisanale et d’un camping (campeurs et véhicules de voyage) totalement gratuit qui vous permettra de profiter au maximum de votre weekend. Contact +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) contact@festivalenothe.org .

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-06

Parc des Fontaines

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est

