OSYRIS CONCERT-LECTURES, matières transfigurées. Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, samedi 13 avril 2024.

OSYRIS CONCERT-LECTURES, matières transfigurées. Des notes, des mots et des images projetées, présenté par la Cie Villeneuvoise « LES TRANSARCIENS » (association Trans’Arts). Samedi 13 avril, 20h30 Grange de la Ferme Dupire PAF : 3/5 Euros

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:45:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:45:00+02:00

Une musique Variée, multiforme et instrumentale, principalement aux claviers. L’association d’un pianiste, d’un imaginateur visuel et de 2 lectrices pour des compositions de : Jean Pierre Prudent Compositeur / Auteur.

Une dose de Messiaen, une dose de rock progressif, allongées d’atmosphères médiévales, avec une feuille de Satie et un zeste de Residents. Secouer fermement dans un orgue avec tous ses tuyaux, saupoudrer légèrement le tout d’images plus ou moins animées, enrober de quelques mots pas toujours doux : et vous obtenez un Osirys.

Site internet : www.transarts.fr

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « transartscie@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.transarts.fr »}]

Bernard SZUKALA