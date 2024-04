OSEZ FAIRE TAPISSERIE Aubusson, mardi 4 juin 2024.

OSEZ FAIRE TAPISSERIE Aubusson Creuse

… ou comment passer du canevas à la tapisserie à l’aiguille.

Durant ces deux heures, vous découvrirez non seulement les gestes et les deux points de base de la tapisserie à l’aiguille (point gobelin et point de Hongrie) mais aussi la qualité incomparable de la laine fine d’Aubusson-Felletin.

Ce petit stage vous emportera dans un tourbillon de couleurs.

– Matériel et fournitures prêtés.

– Accessible en famille

– Jusqu’à 4 personnes

– À partir de 9 ans

– Inscription 06 26 04 27 86 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04

fin : 2024-09-28

46 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine marie-valerie@lagalerie.email

