Au-Dessus de la Mêlée SALLE JACQUES TATI, 24 mai 2024, ORSAY.

Au-Dessus de la Mêlée SALLE JACQUES TATI. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 20:30 (2024-05-24 au ). Tarif : 30.25 à 30.25 euros.

Une finale de Championnat de France, ce n’est pas n’importe quel match ! Et une minute c’est exactement le temps qu’il reste avant le coup d’envoi. Il aura fallu 15 ans de rugby pour en arriver là. 15 années de victoires et de défaites, de solidarité et d’engagement, de dépassement de soi et de franche camaraderie. 15 années à apprendre du rugby ce que ni les parents, ni l’école ne pourront jamais transmettre à quiconque. Bien loin des clichés, l’histoire de cette vaillante équipe de 2e série est aussi drôle que touchante grâce à ses personnages qui possèdent une grandeur d’âme au-dessus de la mêlée. De et avec Cédric Chapuis Mise en scène : Mira Simova La presse en parle « Un message d’humanité qui touche le public d’une façon émouvante. Un spectacle à ne pas manquer. » La provence Production : Compagnie Scènes plurielles Age préconisé : Tout public Genre: Seul en scène Durée : 1h20 Cédric Chapuis, Mira Simova Cédric Chapuis, Mira Simova

SALLE JACQUES TATI ORSAY 14 Avenue Saint Laurent Essonne

