Orchidées et autres curiosités… Parking de l’église Monts-sur-Orne, samedi 8 juin 2024.

Orchidées et autres curiosités… Dans ces anciennes carrières de sable et de calcaire, les curiosités géologiques cotoient les découvertes botaniques ! Samedi 8 juin, 14h30 Parking de l’église 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking de l’église // Equipement: Chaussures de marche

Dans ces anciennes carrières de sable et de calcaire, les curiosités géologiques cotoient les découvertes botaniques ! Des mers tropicales aux orchidées sauvages ce site saura vous surprendre … dès 8 ans

Parking de l'église Sentilly Monts-sur-Orne 61150 Sentilly Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Flore