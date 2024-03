Orchidées en vallée du Suin Lureuil, vendredi 24 mai 2024.

Orchidées en vallée du Suin Lureuil Indre

Vendredi

Découverte de nombreuses espèces d’orchidées sauvages dominant la vallée du Suin suivi d’une visite de chèvrerie durant laquelle vous pourrez déguster du Pouligny-Saint-Pierre.

Le site de Fonterland domine la vallée du Suin. C’est là, sur les coteaux calcaires, que s’épanouissent de nombreuses orchidées sauvages ainsi que bien d’autres plantes des milieux calcaires secs. La ferme de Fonterland, qui nous accueille pour cette animation, est le siège d’une exploitation en agriculture biologique où Christel et Denis Vandromme produisent et affinent le Pouligny-Saint-Pierre, fromage de chèvre en AOP. La découverte de la ferme de Fonterland et une dégustation de Pouligny-St-Pierre nous est proposées en fin d’animation. 6.56.5 6.5 EUR.

Début : 2024-05-24 09:00:00

fin : 2024-05-24 12:00:00

Rue de la Mairie

Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

