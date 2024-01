Orchestre Concertus et l’Ensemble Vocal Orphée de Genève Victoria Hall Genève, jeudi 18 avril 2024.

Orchestre Concertus et l’Ensemble Vocal Orphée de Genève Girolamo Bottiglieri interprétera «Le quattro stagioni» de Vivaldi, et Karine Mkrtchyan et Juliette Galstian chanteront le «Stabat Mater» de Pergolesi le jeudi 18 avril à 20h. Jeudi 18 avril, 20h00 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T22:30:00+02:00

Matthieu Schweyer direction

Girolamo Bottiglieri violon

Antonio Vivaldi

Le quattro stagioni, op. 8

Karine Mkrtchyan soprano

Juliette Galstian mezzo-soprano

Giovanni Pergolesi

Stabat Mater, P. 77

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

DR