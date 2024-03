ORCHESTRE COLONNE LES ARENES Evry-Courcouronnes, dimanche 21 avril 2024.

L’Orchestre Colonne est une véritable institution en France. Créé en 1873, comptant parmi les plus anciens orchestres français, il occupe une place centrale dans la vie musicale parisienne et française. Il mène une politique artistique dynamique, reconnue et appréciée qui fait de lui un acteur incontournable dans le paysage musical national. Aujourd’hui l’orchestre colonne est un tremplin pour de jeunes compositeurs et artistes de notre époque. Vous pourrez découvrir et entendre lors de leurs concerts des œuvres classiques , des œuvres oubliées, mais aussi des œuvres de jeunes compositeurs prometteurs, qui, dans quelques années, seront peut-être les Saint-Saëns ou Ravel de notre époque. Si cette mission est au cœur de la vision de l’Orchestre Colonne, il est également essentiel pour ce dernier de sensibiliser le jeune public à la musique classique à travers des concerts-éveil : musique, narration, et explication de la musique, un format accessible et ludique pour les enfants.

Tarif : 16.50 – 29.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 16:00

LES ARENES PLACE DES TERRASSES 91000 Evry-Courcouronnes 91