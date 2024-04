Opération village propre MAISON DU TEMPS LIBRE Thaon, dimanche 14 avril 2024.

Opération village propre MAISON DU TEMPS LIBRE Thaon Calvados

Rejoignez-nous pour une journée d’action communautaire lors de l’Opération Village Propre ! À partir de 9h30, rendez-vous à l’accueil de la MTL pour débuter la journée. De 10h à 12h, participez au ramassage des déchets dans la commune, une initiative essentielle pour préserver notre environnement. À midi, partageons un pique-nique convivial pour recharger nos batteries et renforcer les liens entre voisins. Ensuite, à 15h, ne manquez pas le spectacle de la compagnie « One, Two, Tri » par Caspeutpas, une performance captivante qui promet de divertir toute la famille. Venez nombreux pour contribuer à rendre notre village plus propre et plus agréable à vivre !

Rejoignez-nous pour une journée d’action communautaire lors de l’Opération Village Propre ! À partir de 9h30, rendez-vous à l’accueil de la MTL pour débuter la journée. De 10h à 12h, participez au ramassage des déchets dans la commune, une initiative essentielle pour préserver notre environnement. À midi, partageons un pique-nique convivial pour recharger nos batteries et renforcer les liens entre voisins. Ensuite, à 15h, ne manquez pas le spectacle de la compagnie « One, Two, Tri » par Caspeutpas, une performance captivante qui promet de divertir toute la famille. Venez nombreux pour contribuer à rendre notre village plus propre et plus agréable à vivre ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

MAISON DU TEMPS LIBRE 13 Grande Rue

Thaon 14610 Calvados Normandie

L’événement Opération village propre Thaon a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Caen la Mer