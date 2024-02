Opéra ballet « Les Indes Galantes » Cinéma Le Cin’étoiles Sainte-Sigolène, dimanche 10 mars 2024.

Opéra ballet « Les Indes Galantes » Cinéma Le Cin’étoiles Sainte-Sigolène Haute-Loire

Spectacle tout en tensions et en énergie entremêlant musique baroque, airs lyriques et danses urbaines, avec en toile de fond l’histoire d’hommes et de femmes réduits à esclavage cherchant à tout prix à retrouver leur liberté.

12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:30:00

fin : 2024-03-10

Cinéma Le Cin’étoiles 13 avenue Lafayette

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Opéra ballet « Les Indes Galantes » Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron